Am 8. September hatte es beim Kölner Auswärtsspiel in Nizza heftige Ausschreitungen gegeben. Etwa 40 Menschen wurden verletzt, als Strafe verhängte die Uefa zwei Auswärtsspiele ohne Fans. Wobei das in diesem Fall hieß: Es durften lediglich keine Tickets für den Gästeblock bestellt werden. Und am Ende ging es für die Kölner Fans in Uherské Hradiště dann doch in den Gästeblock.

Im Block auf Hotelsuche

Und diese 1500, 2000 deutschen Fans, die dann doch im Stadion waren, mussten am Donnerstagabend schnell zu ihren Smartphones greifen, als die Verlegung der Partie im Raum stand und am Ende auch durchgesetzt wurde. »Alle Kölner hatten ihre Buchungs-App auf und waren auf Hotelsuche«, sagt Goldmann. Und irgendwie musste man es nach dem Spiel am nächsten Mittag auch nach Hause schaffen.