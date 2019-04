Kölner Remis gegen den HSV Der Aufstieg nah, die Stimmung trüb

Im Zweitliga-Spitzenspiel gegen den Hamburger SV war soeben die 81. Minute angebrochen, als plötzlich Tausende Fans des 1. FC Köln applaudierten. Es war der Moment, in dem Trainer Markus Anfang einen Torjäger durch einen anderen ersetzte, er nahm den bei den Fans enorm beliebten Jhon Córdoba vom Platz und brachte Anthony Modeste. Jenen Modeste, den sie in Köln noch immer mit dem großen Fußball verbinden, weil er den Klub vor zwei Jahren mit 25 Toren nach Europa geschossen hatte.

Als Modeste das Feld betrat, verteidigten die Kölner gegen wild anrennende Hamburger, noch führten sie, es stand 1:0. Im Fanblock sangen sie Lieder von der Liebe zum Verein und dem Erfolg, und der Vorsprung auf den Verfolger HSV betrug zehn Punkte. Dass zeitgleich auch die Hamburger gewechselt hatten, ging beinahe unter. Dabei war jener Wechsel der entscheidende, nicht der von Modeste.

Der HSV brachte Manuel Wintzheimer, einen 20-Jährigen, der bislang meist bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielte. Gegen den FC kam er zu seinem zweiten Profieinsatz - und seinem ersten Tor. "Es ging alles so schnell, ich habe an gar nichts gedacht", sagte Wintzheimer, nachdem er nicht einmal 240 Sekunden nach seiner Einwechslung den 1:1-Endstand erzielt hatte (85. Minute).

Erst die Freude, dann die Enttäuschung

Fortan sangen nur noch die HSV-Fans, die der Kölner schauten ungläubig, viele schwiegen, einige pfiffen sogar.

Zwar hat der 1. FC Köln nun 59 Punkte, sieben mehr als die Hamburger und zehn mehr als der Tabellendritte Union Berlin. Doch er hat auch zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage eine Führung verspielt, schon beim 4:4 im Nachholspiel gegen Duisburg war das so gewesen. "Es ist sehr, sehr ärgerlich, dass wir zum wiederholten Mal ein spätes Gegentor kriegen", sagte Angreifer Dominick Drexler. "Das zieht mich schon runter, da kann ich mich über mein Tor nicht freuen."

Drexlers Treffer zum 1:0 (26.) war sein neuntes Tor im 29. Spiel, dazu kommen 14 Vorlagen - Drexler spielt wahrscheinlich die beste Saison seiner Karriere. Er ist einer der Protagonisten, die Kölns Offensive mit 75 Toren zur gefährlichsten der Liga machen. Simon Terodde (28 Saisontore) darf in einer solchen Liste nicht fehlen, das gilt auch für Córdoba (16 Treffer). Auch Modeste traf bei acht Einsätzen immerhin fünfmal.

Doch trotz dieser Offensive folgte gegen Hamburg auf eine starke erste Hälfte eine ganz schwache zweite. Der HSV musste das Spitzenspiel ohne seine vielleicht wichtigsten Spieler bestreiten, weil Lewis Holtby gesperrt war und Aaron Hunt und Pierre-Michel Lasogga verletzt. Trotzdem übernahmen die Gäste nach der Pause die Spielkontrolle, und die Kölner ließen sie agieren. "Wir haben dann nicht mehr mutig genug nach vorne verteidigt", sagte Trainer Anfang.

Köln muss clever einkaufen

Den Aufstieg wird diese schwache zweite Hälfte nicht gefährden, dafür ist Köln individuell zu gut besetzt, gerade in der Offensive. Zumal die nächsten Gegner, Dynamo Dresden und Greuther Fürth auswärts sowie Darmstadt 98 zu Hause, allesamt in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt sind.

epa/ Sascha Steinbach Anthony Modeste

Doch um in der Bundesliga mithalten zu können, wird sich Köln trotzdem verstärken müssen. Spieler wie Torwart Timo Horn, Abwehrspieler Jorge Meré, Hector und auch Modeste in Topform haben bereits bewiesen, wie gut sie auch auf höchstem Niveau spielen können. Doch auf der rechten Seite dürften Christian Clemens und Marcel Risse Schwierigkeiten bekommen, und den Stammspielern Rafael Czichos, Johannes Geis und Höger fehlt es an Tempo.

Und die Offensive, bislang die große Stärke der Kölner? Drexler ist schon 28 und hat noch nie Bundesliga gespielt, Terodde schon, nur trifft er da deutlich seltener (sieben Tore in 35 Einsätzen). Und Córdoba hat in drei Bundesligaspielzeiten zusammen elf Tore erzielt. Gut möglich also, dass es dann auf den alten Helden ankommen wird, Anthony Modeste. Der war in seiner letzten Kölner Saison, 2016/2017, für die Abwehrspieler der Bundesliga kaum zu verteidigen gewesen.

Aktuell ist davon zwar wenig zu sehen, Modeste wirkt nach seiner Rückkehr aus China samt Transferquerelen weit weg von seiner Topform. Aber bis zum ersten Bundesligaspiel ist ja noch ein wenig Zeit.

1. FC Köln - Hamburger SV 1:1 (1:0)

1:0 Drexler (26.)

1:1 Wintzheimer (85.)

Köln: Horn - Meré, Höger, Czichos - Clemens (42. Risse), Geis, Kainz - Drexler, Hector - Terodde (74. Sobiech), Córdoba (81. Modeste)

Hamburg: Pollersbeck - Sakai (81. Wintzheimer), Lacroix, van Drongelen, Santos - Jung (64. Vagnoman), Janjicic - Narey, Mangala, Jatta - Özcan

Schiedsrichter: Hartmann

Gelbe Karten: Terodde, Kainz, Hector, Meré / Jung, van Drongelen, Wintzheimer

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)