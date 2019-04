Zwei Niederlagen in Folge, vier Spiele ohne Sieg - das ist den Verantwortlichen trotz der Tabellenführung in Liga zwei zu schlecht. Der 1. FC Köln hat sich nach der1:2-Pleite gegen den SV Darmstadt 98 von Trainer Markus Anfang und seinen Assistenten getrennt. Bis zum Saisonende übernehmen André Pawlak und Manfred Schmid das Team, teilte der Verein mit. Pawlak ist Trainer der zweiten Mannschaft der Kölner, Manfred Schmid war von 2013 bis 2017 Co-Trainer von Peter Stöger und arbeitete zuletzt als Chefscout des FC.

"Trotz der nach wie vor guten Ausgangslage gab es einen negativen Trend. In dieser Phase der Saison war es deshalb notwendig, etwas zu verändern, um unser Ziel nicht in Gefahr zu bringen", wird Geschäftsführer Armin Veh in der Mitteilung des Vereins zitiert. Zuvor hatten der "Express", die "Bild"-Zeitung und der "kicker" über die Entlassung berichtet. Der FC hat aktuell acht Punkte Vorsprung auf den SC Paderborn auf dem Relegationsplatz.

Der #effzeh hat sich nach dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 von Chefcoach Markus #Anfang und seinem Trainerteam getrennt. André #Pawlak übernimmt zusammen mit Manfred #Schmid als Co-Trainer bis zum Saisonende.https://t.co/uhANeaSyB6 — 1. FC Köln (@fckoeln) 27. April 2019

Anfang hatte die Kölner zu Saisonbeginn übernommen und sollte den FC nach dem Abstieg in der Vorsaison direkt zurück in die Bundesliga führen. Sein Vertrag galt bis 2021. "Mein Kölner Herz trägt Trauer, denn mein klares Ziel war es, gemeinsam mit dem FC aufzusteigen. Die Mannschaft wird es in den letzten drei Saisonspielen auf jeden Fall über die Ziellinie schaffen, denn die Ausgangssituation ist nach wie vor gut", wird Anfang in der Vereinsmitteilung zitiert. Bei der Niederlage gegen Darmstadt waren "Anfang raus!"-Rufe der FC-Fans durch das Stadion gehallt.