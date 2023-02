Der Sportchef von RB Leipzig, Max Eberl, hat sich zu den Schmähplakaten auf der Tribüne am Rande des Spiels gegen den 1. FC Köln geäußert. »Mich würde interessieren, ob diese Menschen wissen, was die Krankheit Burn-out bedeutet«, sagte der 49-Jährige am Samstagabend nach dem 0:0.