Der 1. FC Köln hat weiter Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde der Conference League. Im fortgesetzten Spiel gegen den 1. FC Slovacko in Tschechien kam der Bundesliga-Klub zu einem 1:0 (0:0) und hat damit sieben Punkte. Mit einem Sieg gegen Nizza am letzten Gruppenspieltag wäre Köln weiter.