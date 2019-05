Bundesliga-Aufsteiger Köln Widder do

Irgendwann war es nicht mehr zu vermeiden. Auch wenn sich die Mannschaft in der Endphase der Saison noch einmal alle Mühe gegeben hat, das Gegenteil zu beweisen: Dieser 1. FC Köln war letztlich zu groß für die 2. Fußball-Bundesliga. Der Wiederaufstieg nach einem Jahr Zweitklassigkeit, perfekt gemacht am Montagabend mit einem lockeren 4:0-Erfolg in Fürth, ist nur logisch. Und wenn man eine Wertung vornehmen möchte: Er ist auch hochverdient.

Der FC ging mit einer nur wenig veränderten Erstligatruppe in dieses Zweitligajahr - allein das ist schon extrem ungewöhnlich. Mit Jonas Hector ist sogar ein leibhaftiger Nationalspieler nach Sandhausen gereist, Timo Horn ist in seiner Bestform einer der Toptorleute der 1. Liga gewesen und dieser Mannschaft ebenfalls treu geblieben. Eine Offensive, die aus Simon Terodde, Jhon Córdoba und Anthony Modeste besteht und die nicht den Aufstieg geschafft hätte - das wäre einer Unmöglichkeit gleichgekommen. 80 Tore hat der FC in der Saison bislang erzielt, mehr als Borussia Dortmund in der Bundesliga.

Insofern ist es schon erstaunlich, dass es bis zum drittletzten Spieltag gedauert hat, dass diese Mannschaft die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht hat. Aber der 1. FC Köln ist eben auch der 1. FC Köln, das darf man nicht vergessen. Auch solch ein Jahr, das prädestiniert zur Rekreation scheint, lässt man in diesem Klub nicht verstreichen, ohne die Gelegenheit zu nutzen, dass es Verwerfungen im Vorstand gibt und es zwischen Trainer und Mannschaft irgendwann nicht mehr funktioniert.

Den Moment genießen - das können sie am besten

Viele haben sich spöttisch darüber geäußert, dass sich der Klub als Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung von Trainer Markus Anfang getrennt hat, eine Steilvorlage für schlechte Wortspiele mit dem Trainernamen war es zudem. Wahrscheinlich hätte der FC tatsächlich auch mit Anfang den Aufstieg noch irgendwie geschafft, dazu ist die Konkurrenz dahinter viel zu unentschlossen und zu ineffizient gewesen. Aber spätestens am Saisonende wäre diese zunehmend unglücklich erscheinende Beziehung zwischen Coach und Verein ohnehin beendet worden. Zuletzt konnte sich kaum jemand mehr ernsthaft vorstellen, den Neubeginn in der 1. Liga mit Markus Anfang anzugehen.

Der FC ist trotz Trainerquerelen, trotz Präsidenten-Rücktritt, trotz Heimniederlagen gegen den SV Darmstadt und eines 4:4 beim Tabellenletzten MSV Duisburg souveräner Wiederaufsteiger geworden. Sie werden das in Köln, wie in dieser Stadt üblich, möglichst rauschhaft begehen. Feste müssen gefeiert werden, wie sie fallen. Den Moment zu genießen, das können sie im Rheinland besser als irgendwo anders. Irgendwann ist dann wieder eine graue Zukunft, irgendwann geht es dann wieder hin und her und drunter und drüber. Irgendwelche Funktionäre werden sich verkrachen, dafür wird vermutlich schon Sportchef Armin Veh sorgen, Inbegriff der Fluktuation im deutschen Fußball. Irgendwann wird ihnen auffallen, dass sie mit dem Großteil der Mannschaft, mit der sie jetzt aufgestiegen sind, ja auch zuvor schon mal abgestiegen sind. Aber im Augenblick ist das egal. Ejaaahl!

In der kommenden Spielzeit gibt es wieder die rheinischen Duelle, Köln gegen Düsseldorf, Köln gegen Mönchengladbach. Bei der Borussia freut man sich schon auf vermeintlich sichere sechs Punkte, das ist auch so ein Running Gag, der nicht unbedingt und immer der Realität entspricht. Aber das Schöne mit dem 1. FC Köln ist, dass er so voller Klischees hängt, die sich dann auch ab und an sogar bestätigen. Eine Bereicherung für die Bundesliga ist der Verein immer gewesen. Nicht unbedingt sportlich, aber sportkulturell, durch seine Fans, es ist ein Verein, der andere Stadien füllt. Einer, mit dem es selten langweilig wird. Eigentlich nie.

Ausgerechnet Fortuna Düsseldorf als Vorbild

Dass ausgerechnet Fortuna Düsseldorf den Kölnern in dieser Spielzeit vorgemacht hat, wie man es als Aufsteiger hinbekommt, die Klasse mehr oder weniger problemlos zu halten, ist natürlich schmerzlich und Ansporn zugleich. Zudem mit einem Trainer, der auch schon mal beim FC das Sagen hatte und dort dann irgendwann gehen musste. Aber diese Beschreibung trifft auf viele Trainer zu.

Manchmal Chaosverein, relativ häufig sogar, manchmal Feierverein, irgendwo zwischen Rausch und Kater, Veedelszöch und Nubbelverbrennung, Jahr für Jahr wird natürlich verkündet, dass man seriös wirtschaften und arbeiten will wie jeder andere Verein und wie satt man diese abgehangenen Köln-Karneval-Stereotype hat. Um im nächsten Moment selbst wieder auf sie hereinzufallen.

Dieser Verein ist für die 2. Liga verschenkt. Es ist gut, dass der 1. FC Köln wieder in der Bundesliga ist.