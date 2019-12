Mit dem zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Markus Gisdol hat Bundesligist 1. FC Köln die Abstiegsränge der Fußball-Bundesliga verlassen. Sportlich stimmt die Entwicklung beim FC, klubintern droht nach ohnehin schon turbulenten Monaten dagegen der nächste Streit.

Anlass ist die am Mittwoch bekanntgewordene Entscheidung, ein für die kommenden Jahre geplantes Engagement im chinesischen Fußball zu stoppen. Die Kooperation sollte die Leitung einer Nachwuchsakademie in der Region Shenjang beinhalten, um chinesische Talente nach Vorbild des Kölner Nachwuchsleistungszentrums auf den Profifußball vorzubereiten. Im Erfolgsfall hätte der FC Zuschüsse von fast zwei Millionen Euro erhalten, auf diese Einnahmen verzichtet der Klub nun. Zuerst hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Ende des Kölner Engagements berichtet.

In der Zeitung kam auch Stefan Müller-Römer zu Wort. "Ich verstehe, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht vollständig an der Wirtschaftskraft Chinas vorbeikommt und insoweit ein Austausch stattfindet", sagte der Vorsitzende des FC-Mitgliederrats, der im vergangenen März nach dem Rücktritt des damaligen Präsidenten Werner Spinner in den Vorstand des FC gerückt war. "Aber im Sport brauchen wir China nicht. Vielmehr will China bei uns Wissen absaugen, wie es das in der Wirtschaft seit über seit 20 Jahren tun kann, weil unsere Wirtschaftsführer in Teilen völlig naiv sind", sagte Müller-Römer weiter.

Henning Kaiser/ DPA Stefan Müller-Römer hat laut FC seine private Meinung geäußert

Diese Aussagen haben den Verein nun veranlasst, in einer Erklärung entgegenzusteuern. Der neue Klubpräsident Werner Wolf wiederholte in seiner Stellungnahme die Aussagen aus dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Es habe "mit dem Bündeln von Ressourcen und dem Setzen von Prioritäten zu tun, denn wir hätten bei dem Projekt auch Personal einsetzen müssen".

Vor allem widersprach Wolf aber den markigen Worten Müller-Römers: "Die unabgestimmten Äußerungen von Stefan Müller-Römer geben ausschließlich seine private Meinung wieder und entsprechen nicht der offiziellen Haltung des 1. FC Köln." Die Zusammenarbeit mit chinesischen Sponsoren sei deshalb weiterhin möglich.

Hinter dem FC liegen turbulente Monate. Spinner sah sich im vergangenen März zu einem Rücktritt gezwungen, nachdem ein Machtkampf mit dem ehemaligen Sportchef Armin Veh in die Öffentlichkeit getragen wurde. Veh selbst löste im November seinen Vertrag auf, kurz nachdem er angekündigt hatte, im kommenden Sommer nicht weitermachen zu wollen. In der sportlichen Leitung trägt mit Gisdol nach den Trennungen von Markus Anfang im April und Achim Beierlorzer im November bereits der dritte Trainer in diesem Jahr die Verantwortung.