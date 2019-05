+++ Transferticker +++ Nürnbergs neuer Trainer heißt Canadi

Nürnberg hat einen neuen Trainer

Der 1. FC Nürnberg hat Damir Canadi als Coach verpflichtet. Der Österreicher tritt zur neuen Saison die Nachfolge von Interimstrainer Boris Schommers an und erhält einen Zweijahresvertrag. Canadi trainierte zuletzt den griechischen Erstligisten Atromitos Athen - und das sehr erfolgreich. Er übernahm den Klub 2017, führte ihn zweimal in Folge in die Europa League. Im vergangenen Jahr wurde er zum Trainer des Jahres gewählt.

"Seit ich Trainer bin, ist die deutsche Bundesliga mein Ziel", sagte der Wiener. Angekommen ist er dort allerdings noch nicht. Der Club ist soeben in die Zweite Liga abgestiegen, mit 19 Punkten aus 34 Spielen beendete er die Saison als Letzter.

Berlin verlängert und verpflichtet

Hertha BSC hat bei der Mitgliederversammlung einige Personalentscheidungen bekanntgegeben. Sport-Geschäftsführer Michael Preetz gab die Vertragsverlängerung eines Spieler-Quintetts bekannt. So bleibt Kapitän Vedad Ibisevic dem Klub ein weiteres Jahr erhalten. Auch Maximilian Mittelstädt, der den Sprung zum Stammspieler geschafft hat, sowie die Talente Dennis Jastrzembski, Florian Baak und Nils Körber erhielten neue Verträge. Torhüter Körber wird zunächst für eine weitere Saison an den VfL Osnabrück ausgeliehen.

Zudem verkündete Preetz einen namhaften Hertha-Zugang: Der belgische Nationalspieler Dedryck Boyata wird zur kommenden Saison vom schottischen Meister Celtic nach Berlin wechseln. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler ging einst als Teenager zu Manchester City nach England und galt dort als großes Talent. Der Durchbruch gelang Boyata aber nicht. Nach Ausleihen in die Niederlande zu Twente und den Bolton Wanderers in England wechselte er 2015 nach Glasgow. Für Belgien absolvierte er bislang 16 Länderspiele; er kam auch bei der WM 2018 in Russland dreimal zum Einsatz.