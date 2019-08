Wenn es um Totengedenken geht, ist Schweigen an sich die angemessene Reaktion. Die Fans des 1. FC Union haben sich zur Bundesliga-Premiere ihres Klubs etwas Besonderes ausgedacht. Sie haben Plakate mit Abbildungen verstorbener Union-Fans drucken lassen, die sie mit ins Stadion an die Alte Försterei nehmen. Damit die, die den Bundesliga-Aufstieg nicht mehr erleben konnten, irgendwie doch in der 1. Liga dabei sein können.

Geschwiegen werden soll auf der Tribüne aber aus einem ganz anderen Grund: Dem sehr lebendigen Gegner, der am Abend in der Wuhlheide aufkreuzt (18 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE). Es ist RB Leipzig.

Die ersten 15 Bundesligaminuten des 1. FC Union Berlin sollen von den eigenen Fans stumm begleitet werden - als Protest gegen die Leipziger Vereinsstruktur, gegen das Gebaren des Red-Bull-Konzerns. Die Argumente sind bekannt. Und dass es Protest geben würde, wenn RB Leipzig an der Alten Försterei spielt, dürfte niemanden überraschen. Beide Teams standen sich bereits in der 2. Liga gegenüber, damals kleideten sich die Berliner Fans ganz in Trauerschwarz.

Eine kleine Perfidität von DFB und DFL?

Aber dass es gleich zum lang ersehnten Bundesligadebüt gegen den gefühlten Klassenfeind geht, dass die Euphorie des Aufstiegs in 15 Schweigeminuten erstickt wird, das passt längst nicht allen im Verein. Im Klub wollen in dieser Spielplanung einige sogar eine Perfidität von DFB und DFL erkennen. Leipzig als Partycrasher zu nominieren, sei ein gewisser Racheakt dafür, dass Union bei den Verbänden als nicht gerade pflegeleicht bekannt ist.

Union und seine Fans - das ist schließlich eine besondere Melange. Der Verein pflegt das Image des Andersseins - dabei weiß jeder Unioner selbstverständlich nur zu gut, dass in Köpenick genauso marktwirtschaftlich gedacht wird und man sich, wie alle anderen Vereine auch, am Leistungsprinzip orientiert. Dennoch ist die Enge, die bei Union zwischen Klub und Anhängern zelebriert wird, der Kitt, der den Verein zusammenhält. Man sei "nicht wirklich so viel anders als andere Profivereine", sagt Präsident Dirk Zingler. Aber das meint er nicht zu 100 Prozent so.

Andreas Gora DPA Der Rasen der Alten Försterei, von den Fans nach dem Aufstieg in Besitz genommen

Insofern sind längst nicht alle begeistert von der Vorstellung, die allerersten Minuten des Erstligadaseins in Köpenick schweigend zu verbringen. Torwart Rafal Gikiewicz, ohnehin in dem Ruf, sich mit seiner Meinung nicht zurückzuhalten, hatte in der Vorwoche auf Instagram appelliert: "Wir Spieler, zusammen mit euch Fans, müssen unserem Gegner zeigen, dass das unser Platz ist, unser Haus. Sie müssen spüren: Welcome to Hell." Es sei daher "nicht gut für uns Spieler", wenn der Support zunächst fehle.

Zugang Neven Subotic nahm daraufhin die Gegenposition ein: "Ein Protest, der nicht wehtut, ist ein Luxus-Protest." Das ist auch die Vereinslinie, die von Präsident Zingler vorgegeben wird: "Wir haben gegen Leipzig klar Position bezogen in der zweiten Liga, und ich halte es für sehr ehrlich, das auch in der ersten zu tun." Zingler dürfte wissen, wie aufmerksam die Fanszene gerade solche Debatten bei Union verfolgt. Jeder Verstoß gegen den Markenkern wird hier als Verletzung der Vereinsseele wahrgenommen.

Im Transfersommer geklotzt

Seit Tagen ist dies das beherrschende Thema in der Öffentlichkeit, was mittlerweile viele Unioner nervt. Weil Anderes dahinter verschwindet: Der Verein hat im Transfersommer ordentlich zugeschlagen, auch wenn noch nicht ersichtlich ist, ob die Bundesliga-Schlachtrösser Christian Gentner, Anthony Ujah und Subotic das Team sportlich wirklich weiterbringen. Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hat sich zumindest bereits gewundert, welche finanziellen Möglichkeiten Union offenbar habe, seine Fortuna habe im Sommer um einen Spieler mitgeboten, aber gegenüber Union nicht mithalten können. Um wen es sich handelte, sagte er nicht.

Hannibal Hanschke REUTERS Choreografie der Fans beim Relegationsspiel in der Wuhlheide

Der Stadionausbau an der Alten Försterei steht für kommendes Jahr an, die entsprechenden Gespräche mit dem Berliner Senat laufen. Wie dimensioniert der Ausbau ausfallen wird, hänge auch davon ab, "in welcher Liga wir dann spielen", wie Zingler im RBB in dieser Woche noch vorsichtig anmerkte.

Eine Vorsicht, die bei dem Hype um Union in der Stadt eher wohltuend zurückgenommen klingt. Fernsehen und Radio überschlagen sich seit Tagen mit Berichten über die Stimmung, der RBB-Sender Radioeins, der sich als Medienpartner von Union versteht, hievte eine "rotweiße" Sondersendung ins Programm, bei der sich die Kommentatoren keine Mühe gaben, ihr Fansein zu verstecken. Eigentlich könnte alles so schön sein. Wenn nur dieser Gegner nicht wäre.

In Leipzig selbst verfolgt man die Diskussionen in Berlin durchaus genüsslich, die Dissonanzen nimmt man wohlwollend zur Kenntnis. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sagt: "Die Vorfreude muss doch riesengroß sein, da sollte man sich mit den positiven Dingen beschäftigen und nicht damit, ob die immer gleichen Teile der Fans den anderen Klub mögen oder nicht." Dass er die Partie am Sonntag als "gefühltes Derby" bezeichnet hat, dürfte in Köpenick auch nicht gerade Begeisterung ausgelöst haben. Und bei Hertha BSC auch nicht. Die gibt es in Berlin nämlich auch noch.