Beierlorzer neuer Trainer beim FSV In neun Tagen von Köln nach Mainz

Am 9. November war Achim Beierlorzer als Trainer beim 1. FC Köln freigestellt worden, nun hat er einen Vertrag beim Bundesliga-Konkurrenten Mainz 05 unterschrieben. Man habe sich mit dem 51-Jährigen auf eine Zusammenarbeit bis 2022 geeinigt, teilte der FSV am Montag mit.

"Sicherlich ist dies eine kuriose Situation im Fußball: Vor einer Woche war ich noch Trainer in Köln, nun werde ich in Mainz als Chefcoach vorgestellt", wird Beierlorzer zitiert. "In diesem Geschäft kann es manchmal schnell gehen, besonders wenn es einfach passt." Die Fußballphilosophie der Mainzer decke sich mit seiner eigenen.

Achim #Beierlorzer ist neuer Trainer von #Mainz05. Der Fußball-Bundesligist und der 51-jährige Fußballehrer haben sich auf eine Zusammenarbeit bis Sommer 2022 verständigt. ✍️

Herzlich Willkommen in Mainz!



Mainz 05 hatte seinen Trainer Sandro Schwarz am 10. November freigestellt. Der 41-Jährige trug die Verantwortung für zwei FSV-Negativrekorde innerhalb einer Woche. Auf die höchste Liga-Niederlage bei RB Leipzig (0:8) war gegen Aufsteiger Union Berlin die achte Saison-Niederlage (2:3) gefolgt, so viele hatte es nach elf Spieltagen noch nie gegeben. Der FSV ist Drittletzter.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der 1. FC Köln mitgeteilt, dass der Vertrag mit Beierlorzer aufgelöst worden sei. Dadurch konnte der Trainer seinen neuen Job in Mainz antreten.

Beierlorzer arbeitete seit 2017 als Trainer des Zweitliga-Aufsteigers Jahn Regensburg. Das Team führte er mit offensivem Fußball zweimal in die obere Tabellenhälfte der 2. Bundesliga. Vor der laufenden Saison zahlte dann der 1. FC Köln 700.000 Euro Ablöse für den Trainer. Nach nur sieben Punkten in elf Spielen stellte der FC seinen Coach aber frei. Der Klub hat noch keinen neuen Trainer vorgestellt.

Zum Wiedersehen zwischen Beierlorzer und dem 1. FC Köln kommt es am 26. Spieltag Mitte März, dann empfängt Mainz den FC.