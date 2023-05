Zweite Hälfte: Beim HSV liefen jetzt die Ohren heiß, denn aus Regensburg kamen die Torschreie im Minutentakt: Regensburgs Prince Owusu traf doppelt (51. und 56.), bevor Benedikt Saller den Ball kurios im eigenen Tor versenkte (58.). Heidenheim rannte nun an, blieb aber lange Zeit glücklos. In Sandhausen war dann Schluss – und der Heidenheimer Wahnsinn begann. Jan-Niklas Beste glich per Strafstoß aus (90.+3) aus, Tim Kleindienst erzielte das aufstiegsbringende 3:2 (90.+9). Sechs Minuten später war Heidenheim Erstligist. Und der HSV nach einem Finale, das an 2001 erinnerte, am Boden zerstört.

Nummer 57: 56 Klubs haben bislang in der 1963/1964 gestarteten Bundesliga gespielt, der 1. FC Heidenheim ist nun Nummer 57. Es ist die Krönung für Trainer Frank Schmidt, der seit 2007 an der Seitenlinie der Ostwürttemberger steht. Zum Vergleich: Inklusive aller Aushilfs- und Interimstrainer verbrauchte der HSV parallel 27 Übungsleiter.