In der zweiten Hälfte drehte Heidenheim auf, Kevin Sessa traf die Latte (50.), Dženis Burnić den Pfosten (59.), Denis Thomallas Kopfball aus kurzer Distanz parierte Reimann (65.), der in der Schlussphase oft gefordert war. Der bei Magdeburg eingewechselte Tatsuya Ito hätte das Spielgeschehen auf den Kopf stellen könnte, legte nach Zuspiel in den Strafraum aber am Tor vorbei (78.).