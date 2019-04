Der 1. FC Köln hat die Gelegenheit verpasst, sich noch deutlicher von der Konkurrenz in der 2. Bundesliga abzusetzen. Der Tabellenführer verlor bei Dynamo Dresden 0:3, bleibt aber weiterhin mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze. Am Tag zuvor hatten bereits die direkten Verfolger Hamburger SV und der FC Union Berlin lediglich Unentschieden gespielt.

Mit zwei Treffern (12./67. Minute) war Erich Berko der Matchwinner bei Dynamo, das 2:0 besorgte noch vor der Pause Haris Duljevic (35.). Die Kölner offenbarten eklatante Schwächen in der Defensive. Auch der viel gelobte Sturm der Elf von Trainer Markus Anfang enttäuschte diesmal. Die Gastgeber machten mit dem Erfolg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt, Dresden hat jetzt schon neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Vorne mitmischen will auch noch der 1. FC Heidenheim. Das Team von Langzeit-Coach Frank Schmitt besiegte den FC St. Pauli deutlich und hoch verdient 3:0. Das Resultat stand nach Toren von Marc Schnatterer (18.) und Nikola Dovedan (26./28.) schon zur Pause fest. Heidenheim hat jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf den wichtigen Rang drei, auch der direkte Aufstiegsplatz zwei ist nur noch drei Punkte entfernt. Am kommenden Wochenende kommt es zur Spitzenpartie beim SC Paderborn. Der FC St. Pauli hingegen kann den Aufstieg wohl endgültig abhaken.

Hoffnung im Abstiegskampf schöpft wieder der FC Ingolstadt. Der Vorletzte der Tabelle siegte überraschend klar 3:1 bei Arminia Bielefeld und hat jetzt nur noch einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, der derzeit vom 1. FC Magdeburg eingenommen wird. Marcel Gaus (31.), Stefan Kutschke (48.) und Thomas Pledl (63.) sorgten für die Tore gegen schwache Ostwestfalen. Andreas Voglsammer verkürzte kurz vor Abpfiff auf 1:3.

Außerdem spielten:

Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg 1:0 (1:0)

SV Darmstadt 98 - VfL Bochum 0:0