1. FC Köln - SV Darmstadt 98 1:2 (0:1)

Der 1. FC Köln hat überraschend 1:2 gegen den SV Darmstadt 98 verloren. Der Tabellenführer verpasste damit erneut einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Bundesliga. Seit vier Spielen sind die Kölner ohne Sieg, stehen mit 59 Punkten aber weiter an der Tabellenspitze. Die Verfolger um den Hamburger SV, der sechs Punkte hinter Köln liegt, können am Wochenende auf den FC aufholen. Der SC Paderborn auf dem Relegationsplatz hat acht Punkte Rückstand auf Köln.

Serdar Dursun (34.) brachte Darmstadt per Kopfball in Führung. Kölns Stürmer Jhon Córdoba (66.) glich mit seinem 17. Saisontor aus. Den Siegtreffer schoss Darmstadts Felix Platte (76.). Besonders bitter für Köln: Mittelfeldspieler Christian Clemens musste nach einem Zusammenprall ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Schwere seiner Verletzung war zunächst nichts bekannt.

FC Ingolstadt - Dynamo Dresden 1:0 (0:0)

Dynamo Dresden hatte Köln in der Vorwoche 3:0 besiegt, verlor an diesem Freitag aber mit 0:1 gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt. Sonny Kittel (47.) erzielte den einzigen Treffer des Spiels kurz nach der Pause. Für die Schanzer war es der zweite Sieg in Folge. Vorläufig stehen sie auf dem 16. Platz. Dynamo ist 13. und hat sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.