Dem 1. FC Nürnberg ist der erfolgreiche Start in die neue Zweitligasaison geglückt. Bei Dynamo Dresden gewann das Team des neuen Trainers Damir Canadi 1:0 (0:0). Für den Erfolg sorgte ein weiterer Neu-Nürnberger: Nach einer langen Flanke von Oliver Sorg aus dem Halbfeld köpfte Nikola Dovedan, der vor der Saison aus Heidenheim gekommen war, den sehenswerten Siegtreffer (53. Minute).

Für Nürnberg war es ein glücklicher Sieg in der ersten Zweitliga-Partie nach dem Abstieg. Dresden war das bessere Team und kontrollierte das Spiel fast über die volle Distanz. Allerdings nicht, als Nürnbergs Dovedan in der 53. Minute der Hintermannschaft entwischen und den Ball an Kevin Broll im Dresdner Tor vorbeiköpfen konnte.

Kurz nach der Nürnberger Führung durch Doveda verhinderte Club-Torwart Christan Mathenia den Ausgleich, als er einen gefährlichen Schuss von Dynamos Jannis Nikolaou abwehrte (56.). Auch in der Schlussphase, in der Dresden immer wieder anrannte, parierte Mathenia stark gegen Moussa Koné (85.).

Trotz des Erfolgs hat es für Nürnberg nicht für die Tabellenführung gereicht. Im Duell der anderen Absteiger hatte der VfB Stuttgart die neue Saison gestern mit einem 2:1-Heimsieg gegen Hannover 96 eröffnet.