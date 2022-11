2. Fußball-Bundesliga Darmstadt gewinnt in Überzahl und hält Hannover 96 auf Distanz

Nach zwei Unentschieden in Folge hat Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 Verfolger Hannover 96 geschlagen, auch dank 60 Minuten in Überzahl. In Rostock kombinieren zwei Brüder den SV Sandhausen zum Auswärtssieg.