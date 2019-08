Dynamo Dresden hat in einem spektakulären Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga nach Drei-Tore-Rückstand noch einen Punkt ergattert. Die Dresdner trennten sich am 5. Spieltag nach 0:3-Rückstand 3:3 (1:3) vom FC St. Pauli. In der Tabelle sprang Dresden auf den 14. Platz, direkt hinter den Hamburgern

29.953 Zuschauer in Dresden sahen ein aufregendes Spiel, in dem die Dresdner die Anfangsphase komplett verschliefen. Dimitrios Diamantakos (13. Minute, 29.) und Waldemar Sobota (16.) sorgten für eine frühe 3:0-Führung der Hamburger, ehe Dresden noch vor der Pause durch Jannis Nikolaou zum Anschlusstreffer kam (40.).

In der zweiten Halbzeit drückte Dresden, erneut Nikolaou brachte mit dem 2:3 (54.) die Hoffnung im Rudolf-Harbig-Stadion zurück. Ausgerechnet der überragende Mittelfeldspieler schien durch eine Rote Karte wegen groben Foulspiels (83.) zum tragischen Helden zu werden, ehe Moussa Koné (85.) in Unterzahl doch noch zum Ausgleich traf.

Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth 2:2 (1:2)

Arminia Bielefeld hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst, bleibt aber nach dem 2:2 (1:2) gegen die SpVgg Greuther Fürth in dieser Saison ungeschlagen. Nach zuvor drei Siegen reichte es für die Ostwestfalen nur zu einem Punkt - allerdings gegen einen starken Gegner. Fürth agierte taktisch gut, technisch stark und ging durch Branimir Hrgota (4.) und Havard Nielsen (22.) früh in Führung. Arminia gelang erst durch eine Leistungssteigerung sowie einen durch Fabian Klos verwandelten Foulelfmeter (28.) und den Treffer von Joan Simun Edmundsson (63.) der Ausgleich.

Kurios war die Entstehung des ersten Tores für Fürth: Arminias Schlussmann Stefan Ortega spielte den Ball nach einem Rückpass ausgerechnet Stürmer Hrgota direkt vor die Füße. Der musste nur noch einschieben.

SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg 0:5 (0:2)

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden wartet nach einer erschreckend schwachen Leistung weiter auf seinen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Am Samstag verloren die Hessen daheim gegen den SSV Jahn Regensburg mit 0:5 (0:2) und kassierten bereits ihre fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Marco Grüttner (34., 60. und 76. Minute), Jann-Christopher George (85.) sowie Moritz Kuhn mit einem Eigentor (42.) erzielten vor 3857 Zuschauern die Tore.