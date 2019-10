Der 1. FC Nürnberg verliert in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Aufstiegsränge. Nach dem 3:4 (0:0) bei Erzgebirge Aue befindet sich der Bundesliga-Absteiger mit 13 Punkten vorerst auf dem siebten Tabellenplatz. Weiter oben steht Aue mit 18 Punkten auf Rang vier.

Die Tore für Nürnberg erzielten Michael Frey (51. Minute) und Johannes Geis (78., 90.+2), für die Gastgeber trafen Dimitrij Nazarov (62., Elfmeter), Jan Hochscheidt (75.), Marko Mihojevic (86.) und Florian Krüger (90.+4).

Allein in der Nachspielzeit fielen zwei Treffer: Zunächst erzielte Geis mit einem abgefälschten Schuss das 3:3, bevor Krüger die Führung für Aue wiederherstellte. Nach einem Foul Mihojevics im Strafraum, bekamen die Nürnberger in der neunten Minute der Nachspielzeit noch einen Elfmeter zugesprochen, Michael Frey scheiterte mit seinem Schuss aber an Aue-Keeper Martin Männel.

Zuvor hatte Frey sein Team kurz nach Wiederanpfiff in Führung gebracht. Zehn Minuten später rettete Nürnbergs Asger Sørensen mit der Hand auf der Linie, wofür er die Rote Karte sah (61.). Den anschließenden Strafstoß nutzte Nazarov zum 1:1, bevor Hochscheidt mit seinem Treffer das Spiel drehte. Trotz zweier Ausgleichstreffer durch Geis verloren die Nürnberger die Partie.

Greuther Fürth - Dynamo Dresden 2:0 (2:0)

Im zweiten Freitagabendspiel holte Greuther Fürth einen klaren Sieg gegen Dynamo Dresden, das zwar viel Ballbesitz hatte, aber kaum Chancen. Beim 2:0 (2:0) der Fürther erzielte Daniel Keita-Ruel nach einem Ballverlust der Dresdner am eigenen Strafraum die frühe Führung (8.), wobei zunächst Abseits angezeigt wurde. Per Videobeweis wurde die Entscheidung korrigiert. Nach einem Konter legte Keita-Ruel in der 38. Minute sein zweites Tor nach.

Durch den Sieg steht Fürth mit 14 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, zumindest vorübergehend. Dresden ist Tabellen-14. und kann sogar noch auf einen Abstiegsplatz abrutschen.