2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern kassiert zwei Platzverweise und verliert auf Schalke

Elf gegen neun – und Lasme tobt sich aus

Bis dato war die Schalker Führung glücklich. Dass sie nicht mehr in Gefahr geriet, lag vor allem an einem kollektiven Aussetzer: Bei einem langen Befreiungsschlag von Müller fühlte sich kein Lauterer zuständig. Ouwejan schaltete am schnellsten und erlief den Ball tief in der gegnerischen Hälfte. Luthe stürzte aus seinem Tor heraus, konnte Ouwejan per Grätsche aber nur noch unfair stoppen und wurde von Schiedsrichter Harm Osmers folgerichtig vom Platz gestellt (39.).

Endgültig entschieden war die Partie, nachdem Tomiak nach einem ungeschickten Foulspiel die zweite Gelbe Karte des Abends kassierte und ebenfalls runter musste (57.). So durfte Schalkes eingewechselter Stürme Lasme sich auszeichnen: Erst, als er per Hereingabe für Karaman auflegte (70.), in der Nachspielzeit dann mit dem wuchtigen Abschluss zum Endstand (90.+1). Die einzige echte Chance für die Gäste vergab Terrence Boyd, der nach einem sehenswerten Solo an Müller scheiterte (88.).