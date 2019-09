FC St. Pauli - SV Sandhausen 2:0 (2:0)

Der FC St. Pauli hat nach den Erfolgen gegen Kiel und den HSV auch den SV Sandhausen besiegt und damit das dritte Heimspiel in Folge gewonnen. Nach einem intensiven Beginn sorgte Finn Ole Becker mit einem Schuss aus 20 Metern für die frühe Führung (8. Minute). Der für den gesperrten Dimitrios Diamantakos in die Startelf gerückte Viktor Gyökeres erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (45.+1). Auch in der zweiten Halbzeit war St. Pauli das bessere Team und zeigte sich unbeeindruckt von den späten Offensivbemühungen der Gäste. Die Hamburger überholen den Gegner aus Sandhausen dank des Erfolgs in der Tabelle und stehen nun auf dem sechsten Platz.

Sebastian Kahnert / DPA Aues Doppeltorschützen: Dimitrij Nazarov (rechts) und Pascal Testroet

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden 4:1 (3:1)

Erzgebirge Aue hat nach nur einem Sieg in den vorherigen fünf Spielen wieder gewonnen. Gegen Dynamo Dresden trafen Dimitrij Nazarov (27., Elfmeter, 39.) und Pascal Testroet (45.+1, 71.) doppelt, nachdem die Gäste nach 18 Minuten durch Moussa Koné in Führung gegangen waren. Ein zweiter Treffer durch Koné wurde durch das Schiedsrichterteam annulliert (61.). Durch den Erfolg klettert Aue auf den vierten Tabellenplatz und liegt nur noch einen Punkt hinter dem Tabellendritten Bielefeld.

Daniel Karmann / DPA Makana Baku (hinten) traf zweimal und ließ sich von Mitspieler Dominik Schmidt herzen

SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel 0:3 (0:2)

Durch einen klaren 3:0-Sieg in Fürth hat Holstein Kiel die Abstiegsplätze verlassen. Nach dem Führungstreffer durch Janni Serra (27.) erhöhte Makana Baku kurz nach der Pause (49.). Fürths Hans Nunoo Sarpei leitete mit einem Fehlpass die Entscheidung ein, Baku vollstreckte nach Vorlage von Alexander Mühling (61.). Kiel steht nach dem Erfolg auf dem 15. Tabellenplatz. Fürth hat den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst und liegt nun auf Rang neun.