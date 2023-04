Sieg in Heidenheim Rekordserie dank Traumtor eingestellt – St. Pauli greift ins Aufstiegsrennen ein

Zehn Siege in Serie, die heimstärkste Mannschaft der Liga geschlagen – und nun nur noch vier Punkte hinter dem Relegationsplatz: Der Höhenflug des FC St. Pauli hält auch in Heidenheim an.