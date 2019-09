2. Bundesliga FC St. Pauli siegt überraschend im Stadtderby gegen den HSV

Historisches Ergebnis in Hamburg: Der FC St. Pauli hat das 102. Stadtderby gegen den Hamburger SV 2:0 (1:0) für sich entschieden - und dem Lokalrivalen die erste Saisonniederlage beigebracht. Die Treffer für St. Pauli erzielten Dimitrios Diamantakos (18. Minute) sowie der HSV-Verteidiger Rick van Drongelen (62.). Ihm unterlief ein Eigentor. Den letzten Sieg in einem Pflichtspiel gegen den Lokalrivalen konnte St. Pauli im Februar 2011 feiern, der letzte Heimsieg reicht bis ins Jahr 1960 zurück, damals noch in der Oberliga.

Die Anfangsphase des Spiels dominierten die Hausherren: Den wuchtigen Schuss aus 25 Metern von Marvin Knoll parierte HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes noch (13.). Wenige Minuten später war er machtlos: Nach einer Hereingabe von Mats Möller Daehli kam Knoll zum Kopfball, scheiterte aber am linken Pfosten. Diamantakos staubte ab und traf per Kopf zur Führung (18.).

Von den Gästen war zu diesem Zeitpunkt wenig zu sehen. Erst in der 29. Minute kam der HSV zu einer Chance, doch St.-Pauli-Keeper Robin Himmelmann konnte den Schuss von Lukas Hinterseer aus 20 Metern parieren (31.). Im Anschluss wurden die Gäste stärker, Sonny Kittel scheiterte an der Latte (43.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff sah es kurz nach dem Ausgleich aus: Hinterseer traf ins Tor der Gastgeber, der Treffer zählte jedoch nicht, da der Ball bei der Hereingabe von Bakery Jatta knapp im Aus gewesen sein soll. Die Szene war anhand der TV-Bilder schwer zu beurteilen, der Assistent befand sich zum Zeitpunkt nicht auf Höhe der Torauslinie.

Getty Images Hamburgs Lukas Hinterseer hat schon glücklichere Spieltage erlebt

Der Wiederanpfiff verzögerte sich um wenige Minuten, da in beiden Fankurven Pyrotechnik gezündet wurde. Die zweite Hälfte begann temporeich, mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einem Foul an Christian Conteh spielte Möller Daehli den folgenden Freistoß flach vor das HSV-Tor, Knoll verlängerte, HSV-Verteidiger Van Drongelen wollte klären und traf unbedrängt zum 2:0-Endstand ins eigene Tor (62.). Ein weiteres Tor für den HSV von Martin Harnik wurde wegen Abseits nicht gegeben (79.).

"Wir haben leider verdient verloren", sagte Aaron Hunt nach der Partie. "Dass wir nicht ohne Niederlage durch die Saison marschieren, war uns vorher klar. Dass es heute passiert, ist doppelt bitter", ergänzte der nach Wiederanpfiff eingewechselte HSV-Spielmacher. Trainer Dieter Hecking sagte: "Das war ein tolles Derby. Wir hätten gerne heute die Niederlage gerade gegen Pauli vermieden. Wir müssen die Fehler kritisch analysieren und daraus lernen."

Nach seiner ersten Saisonniederlage verpasst das Team von Dieter Hecking es, die Tabellenführung vom VfB Stuttgart zurückzuerobern und ist Zweiter mit 13 Punkten. Der FC St. Pauli ist nach Abschluss des sechsten Spieltages mit acht Zählern Zehnter. Das letzte Derby hatte St. Pauli noch 0:4 (0:1) verloren.

FC St. Pauli - Hamburger SV 2:0 (1:0)

1:0 Diamantakos (18.)

2:0 van Drongelen (62., Eigentor)

St. Pauli: Himmelmann - Ohlsson (80. Kalla), Östigard, Lawrence, Buballa - Becker, Knoll (84. Diarra) - Miyaichi, Möller Daehli, Conteh (62. Penney) - Diamantakos

Hamburg: Heuer Fernandes - Vagnoman, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Kinsombi (80. Dudziak), Kittel - Narey (46. Hunt), Hinterseer, Jatta (66. Harnik)

Schiedsrichter: Sven Jablonski

Gelbe Karten: Diamantakos, Ohlsson - Leibold, Jung

Zuschauer: 29.226 (ausverkauft)