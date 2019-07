Zweite Liga Kopfball in der 90. Minute rettet Bielefeld einen Punkt gegen St. Pauli

Arminia Bielefeld und der FC St. Pauli haben sich in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Remis getrennt. Dank eines Kopfballtreffers von Bielefelds Manuel Prietl in der 90. Minute endete die Partie 1:1 (0:1). Lange hatten die Gäste geführt, bevor nach einem Eckball in der Nachspielzeit der überfällige Ausgleich fiel.

Den ersten Treffer der Partie erzielte der 19-jährige Flügelspieler Christian Conteh, der aus St. Paulis Nachwuchsabteilung stammt und sein Profi-Debüt gab. Bei einem Konter im ersten Durchgang startete Conteh mit einem Spitzentempo von 34,8 km/h auf der linken Seite durch und bekam den Ball von Mats Møller Daehli in den Lauf gespielt. Mit einem Haken verschaffte er sich Platz und traf mit rechts zur Führung (32. Minute).

Arminia begann die zweite Hälfte mit einem Ansturm auf das Tor der Gäste. Zunächst schlenzte Reinhold Yabo über St.-Pauli-Keeper Robin Himmelmann hinweg ins lange Eck, doch der Ball prallte von der Unterkante der Latte zurück ins Feld (48.). Danach gab es Chancen im Minutentakt: Andreas Voglsammers Schuss aus rund zehn Metern wurde abgeblockt (49.), den anschließenden Eckball spielte Jonathan Clauss flach in den Rückraum, wo Keanu Staude zum Schuss kam (50.). Erneut war ein Bielefelder Bein dazwischen, bevor Clauss kurz darauf mit einem Linksschuss Himmelmann zur Parade zwang (51.).

Die größte Chance zum Ausgleich hätte der Gastgeber beinahe in der 72. Minute bekommen, als Clauss von der rechten Seite in den Strafraum flankte. Daniel Buballa stand am ersten Pfosten und wehrte die Hereingabe ab, den Ball berührte der Außenverteidiger sowohl mit dem Oberschenkel als auch mit dem linken Unterarm. Schiedsrichter Bastian Dankert entschied zunächst auf Strafstoß, nahm die Entscheidung nach Ansicht der Zeitlupe aber wieder zurück.

Arminia Bielefeld - FC St. Pauli 1:1 (1:1)

0:1 Conteh (32.)

1:1 Prietl (90.)

Bielefeld: Ortega Moreno - Clauss, Behrendt, Salger (86. Consbruch), Hartherz - Edmundsson, Prietl, Yabo (69. Seufert) - Staude (59. Soukou), Klos, Voglsammer

St. Pauli: Himmelmann - Park, Knoll, Avevor, Buballa - Hornschuh (63. Hoffmann), Becker - Miyaichi, Møller Daehli, Conteh (90. Gyokeres) - Diamantakos

Gelbe Karten: Behrendt, Prietl / Miyaichi, Hoffmann

Schiedsrichter: Dankert

Zuschauer: 23.857