In den frühen Samstagsspielen der 2. Fußball-Bundesliga setzte sich Fortuna Düsseldorf im Duell Arminia Bielefeld 4:1 (1:1) durch und hält dadurch Anschluss an die Aufstiegsplätze. Holstein Kiel kassierte gegen Hansa Rostock in der 88. Minute den Ausgleich zum 1:1 (1:0). In einem unspektakulären Spiel trennten sich Greuther Fürth und der SV Sandhausen 1:1 (0:1).