Der HSV bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg. Die Hamburger verloren ihr Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 0:3 (0:1) und bleiben damit mit 53 Punkten auf dem vierten Rang. Nach der Niederlage von Paderborn in Bielefeld hätte der HSV mit einem Sieg zwischenzeitlich auf Platz zwei springen können. Nun liegt man vor dem direkten Duell am nächsten Sonntag weiter einen Punkt hinter den Paderbornern.

Den Hamburgern war die Verunsicherung nach sechs Spielen ohne Sieg von Beginn an anzumerken. In den ersten Minuten gab es gleich mehrere unnötige Ballverluste und teils haarsträubende Fehlpässe. Bereits nach acht Minuten traf Ingolstadts Lezcano nach einem bösen Schnitzer von Leo Lacroix, der als letzter Mann an der Mittellinie am Ball vorbeitrat, zur Führung.

In der zweite Hälfte machte der HSV zunächst Druck, hatte über weite Strecken 80 Prozent Ballbesitz, fand aber gegen tief stehende Ingolstädter kaum Lücken. Die erste gute Chance des zweiten Spielabschnitts hatte dann Ingolstadt - und traf zum vorentscheidenden 2:0. Nach einer HSV-Ecke, bei der alle Hamburger Feldspieler weit aufgerückt waren, eroberte Pledl sich den Ball in der eigenen Hälfte und startete ein Solo, das er mit dem 2:0 abschloss (68.). Vier Minuten später traf Gaus zum Endstand.

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen 2:3 (1:0)

Der 1. FC Heidenheim hat eine Woche nach dem 1:3 in Paderborn zu Hause 2:3 gegen den SV Sandhausen verloren und damit nur noch Außenseiterchancen auf einen Aufstieg. Trotz 1:0- und 2:1-Führung stand das Team von Trainer Frank Schmidt am Ende mit leeren Händen da.

Denis Thomalla erzielte in der 45. Minute in einer bis dahin ausgeglichenen Partie die Heidenheimer Führung. In der zweiten Halbzeit traf Wooten per umstrittenen Foulelfmeter zum Ausgleich (57.). Nur drei Minuten später brachte Patrick Mainka den Gastgeber erneut nach vorne. Mit einem Doppelschlag durch Paqarada (67.) und erneut Wooten (69.) drehte Sandhausen sie Partie.

Mit nunmehr 49 Punkten liegt Heidenheim momentan auf Platz fünf und damit fünf Punkte hinter Paderborn auf Rang zwei und einen hinter Union Berlin auf dem Relegationsrang, das morgen noch in Darmstadt antritt. Sandhausen hat dank dem Sieg nun 37 Punkte und damit fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang 17.

VfL Bochum - 1. FC Magdeburg 4:2 (1:0)

Der 1. FC Magdeburg hat im Abstiegskampf eine Niederlage kassiert und ist auf Tabellenplatz 17 abgerutscht. Die Tore für die Bochumer erzielten Ganvoula (42. Minute), Baumgartner (51.) und Weilandt (61. und 84.). Für Magdeburg trafen Bülter in der 64. Minute zum zwischenzeitlichen Anschluss und Beck in der 87. Minute zum 2:4-Endstand. Der Aufsteiger liegt mit 30 Punkten zwei hinter Ingolstadt auf dem Relegationsrang und vier hinter Erzgebirge Aue auf Platz 15, das morgen noch spielt.