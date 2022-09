Auch in Paderborn fiel bereits in der vierten Minute das erste Tor. Für die Gastgeber traf Robert Leipertz nach einem langen Ball von Uwe Hünemeier hinter die Darmstädter Abwehr. Nur wenig später hätte der SCP auf 2:0 erhöhen können, als Patric Pfeiffer mit einem Foul an Dennis Srbeny einen Elfmeter verursachte. Doch Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen hielt den Schuss von Marvin Pieringer in die linke Ecke. Auch den Nachschuss von Julian Justvan wehrte er ab (8.).

Stattdessen kamen die Gäste zum Ausgleich durch Braydon Manu. Nach einem abgeblockten Fernschuss flankte Tobias Kempe in den Strafraum, wo Manu einen Flugkopfball zeigte (10.). Und Darmstadt drehte das Spiel sogar, erneut durch einen Kopfball nach Vorarbeit von Kempe, der einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld zum langen Pfosten flankte, wo Jannik Müller per Kopf die 2:1-Führung erzielte (24.).