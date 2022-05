Mit dem vierten Sieg in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Hamburger SV eine gute Ausgangsposition erspielt, um zumindest in der Relegation um den Aufstieg zu kämpfen. Der HSV, der vor wenigen Wochen noch weit zurück galt, siegte dank zweier Tore von Mittelstürmer Robert Glatzel (13. Minute/20.) 2:1 (2:1) im Nordduell gegen Hannover 96. Für die Gäste war nur Sebastian Kerk erfolgreich (23.).

Die Hamburger profitierten von der Niederlage des direkten Aufstiegskonkurrenten Darmstadt 98, der am Vorabend bei Fortuna Düsseldorf unterlag . Die Mannschaft von Trainer Tim Walter hat es damit in der eigenen Hand, die Saison auf einem der ersten drei Tabellenplätze zu beschließen – bis mindestens zum frühen Sonntagnachmittag steht der HSV sogar auf Platz zwei.

Erstmals in der Blitztabelle an Position zwei setzten sich die Hamburger dann in Minute 13: Eine flache Hereingabe von Bakery Jatta drückte Glatzel im Zentrum über die Linie. Die gleiche Kombination führte wenig später auch zum 2:0: Einen schönen Flugball von Ludovit Reis bekam Jatta im Strafraum unter Kontrolle und lupft an den langen Pfosten, wo Glatzel den Ball mit dem Oberkörper über die Linie drückte (20.).