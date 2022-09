2. Bundesliga Der HSV kassiert zwei Tore in der Nachspielzeit, gewinnt aber trotzdem

Der Hamburger SV hat seine Formstärke in der 2. Fußball-Bundesliga bestätigt und steht zumindest für eine Nacht an der Tabellenspitze. Durch den 3:2 (1:0)-Erfolg im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel kletterte die Mannschaft von Tim Walter mit nun 18 Punkten aus acht Spielen auf Platz eins, am Samstagnachmittag kann der SC Paderborn allerdings wieder vorbeiziehen. Im Parallelspiel gewann der 1. FC Nürnberg in letzter Minute 1:0 gegen Arminia Bielefeld.