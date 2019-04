Durststrecke: Mitte März war der Jubel beim HSV noch riesig: Nach dem 4:0 im Stadtderby gegen den FC St. Pauli konnte man das Gefühl bekommen, der Klub halte sich schon wieder für zu groß für die zweite Liga. Es folgten fünf sieglose Spiele. Die hat auch Union hinter sich - doch in Berlin wird nun wieder gejubelt.

Das Ergebnis: Die Gastgeber gewannen gegen ideenlose Hamburger 2:0 (0:0). Hier geht's zum Spielbericht.

Der erste Durchgang: Das Spiel begann mit viel Rauch in beiden Blöcken und einem dicken Knall: Schon in der ersten Minute kam Unions Sebastian Andersson zum Abschluss, geriet jedoch aus der Balance und schoss vorbei. Danach gehörten die besseren Gelegenheiten den Gästen, doch Aaron Hunt verzog (18. Minute) und Bakery Jatta traf nur das Gesicht von Berlins Keeper Rafal Gikiewicz (31.).

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX HSV-Keeper Julian Pollersbeck konnte den Rückstand nicht verhindern

Der zweite Durchgang: Ging wieder direkt mit einer Union-Chance los, führte dieses Mal aber zur Führung. Gideon Jung vertändelte den Ball am eigenen Strafraum gegen Suleiman Abdullahi, Robert Zulj bekam den Ball in der Mitte und schob ihn an Julian Pollersbeck vorbei ins Tor (46.). Beide Teams brachten spielerisch wenig zustande, Union traf immerhin noch einmal, als Grischa Prömel in der 84. Minute aus rund 23 Metern abzog und der Ball vom Innenpfosten ins Tor prallte.

Keine Stürmer, keine Tore: Mit Hee-Chan Wang, Manuel Wintzheimer und Pierre-Michel Lasogga ließ Hannes Wolf gleich drei Angreifer auf der Bank, Bakery Jatta und Berkay Özcan teilten sich die Aufgaben in der Spitze. Zwar kamen alle drei noch in die Partie, einen richtigen Effekt hatten die Wechsel jedoch nicht mehr. Der HSV gab sieben Torschüsse ab, vier davon aufs Tor - und die hatten in ihrer Harmlosigkeit auch eher statistischen Wert.

Nichts ist beim HSV so konstant wie dieser immer wiederkehrende Satz der Fans: „Also diese Aufstellung verstehe ich ja mal überhaupt nicht!“ #FCUHSV — Philipp (@philipp_hh_) 28. April 2019

Rückkehrer Hunt: Die wochenlange Schwächephase der Hamburger war eng verknüpft mit dem Fehlen von Mittelfeldspieler Aaron Hunt, der sich in der Partie gegen St. Pauli verletzt hatte. Heute lief er wieder erstmals von Beginn an auf, konnte der Mannschaft aber kaum helfen. Viele Trumpfkarten scheint Trainer Wolf nicht mehr ausspielen zu können.

Krach um Holtby: Im Hinspiel hatte Aaron Hunt noch für den HSV getroffen - genau wie Lewis Holtby. Letzterer wird vermutlich nie wieder ein Spiel für den Klub machen. Nachdem er zuletzt kaum noch zum Einsatz kam, scheint die Situation nun eskaliert zu sein.

Holtby nie wieder für den HSV! Becker: „Er hat gebeten, nicht mitfahren zu müssen! Es macht keinen Sinn mehr! Das ist kein Verhalten! Er trainiert auch nicht mehr mit!“ #HSV — Sebastian Wolff (@wolffseb) 28. April 2019

Stabil gegen die Großen: Berlin hat in dieser Spielzeit keine Niederlage gegen einen der Erstliga-Absteiger kassiert. Sowohl gegen den HSV wie auch gegen den 1. FC Köln spielte Union im Hinspiel remis und gewann das Rückspiel.

Überholt im Schneckenrennen: Seit Wochen tun sich alle Teams im Aufstiegsrennen schwer. Die Niederlage von Tabellenführer Köln wäre die Chance für den HSV gewesen, sogar nochmal um die Meisterschaft in der zweiten Liga mitzuspielen. Stattdessen verlor das Team, während die Verfolger Union und Paderborn jeweils drei Punkte sammelten. Damit rutscht der HSV erstmals seit dem zehnten Spieltag aus den Aufstiegsrängen. Ob sie nochmal dorthin zurückkehren, darf nach den Auftritten der vergangenen Wochen bezweifelt werden. Die Mission direkter Wiederaufstieg scheint stärker gefährdet denn je.

Union Berlin - Hamburger SV 2:0 (0:0)

1:0 Zulj (46.)

2:0 Prömel (84.)

Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Parensen, Reichel - Schmiedebach - Ryerson, Prömel - Zulj - Abdullahi, Andersson

Hamburg: Pollersbeck - Jung (57. Lasogga), Lacroix, van Drongelen - Narey, Janjicic, Douglas Santos, Vagnoman (46. Hwang) - Hunt, Özcan - Jatta

Schiedsrichter: Stegemann

Gelbe Karten: Kroos, Trimmel - Douglas Santos, Lacroix

Zuschauer: 22.012