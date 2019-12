SV Sandhausen - Hamburger SV 1:1 (1:0)

Der Hamburger SV hat ein Erfolgserlebnis zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Zwar verhinderte das Team mit dem 1:1 (0:1) beim SV Sandhausen seine dritte Niederlage in Serie. Sollte der VfB Stuttgart sein Spiel am Montagabend beim SV Darmstadt (20.30 Uhr) aber gewinnen, würde der HSV noch auf Platz drei abrutschen.

Alexander Schirow (39. Minute) brachte die seit nun acht Heimspielen unbesiegten Gastgeber in Führung. Lukas Hinterseer (75.) glich mit seinem fünften Saisontor für den HSV aus, der inzwischen seit dem 25. August auf einen Auswärtssieg warten muss.

Der HSV hat damit die Hinrunde in der zweiten Liga deutlich schwächer abgeschlossen als im Vorjahr. Nach 17 Spieltagen in der Saison 2018/2019 hatte der Klub mit 37 Punkten die Tabelle angeführt, diesmal steht das Team nach 17 Runden sogar nur bei 30 Punkten. Am Ende hatte die gute Hinserie in der Vorsaison dem HSV trotzdem nicht zum Aufstieg verholfen, der Klub wurde nach einer desaströsen Rückrunde nur Vierter.

1. FC Nürnberg - Holstein Kiel 2:2 (1:0)

Der 1. FC Nürnberg hat einen Befreiungsschlag verpasst. Der Bundesliga-Absteiger musste sich trotz einer 2:0-Führung gegen Kiel mit einem 2:2 begnügen und steht nach dem neunten Spiel in Folge ohne Sieg weiter auf Relegationsplatz 16. Nürnberg schien nach Treffern von Asger Sörensen (38.) und Robin Hack (67.) auf Siegkurs. Janni-Luca Serra (77.) und Stefan Thesker (90.+3) glichen aber noch aus. Kiel ist zum Hinrundenende Zehnter.

VfL Osnabrück - Dynamo Dresden 3:0 (1:0)

Der VfL Osnabrück hält oben weiter mit. Moritz Heyer (41.), Niklas Schmidt (54.) und Bashkim Ajdini (78.) erzielten die Treffer beim klaren Sieg des Aufsteigers gegen Dynamo. Osnabrück beendet als Fünfter mit 26 Punkten die Hinserie. Für den Tabellenletzten aus Dresden war es hingegen bereits die zehnte Niederlage der Saison. Unter dem neuen Coach Markus Kauczinski ging es zwar gut los, doch spätestens nach dem 0:2 war sein Team chancenlos.