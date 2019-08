Der Hamburger SV hat in der neuen Saison der zweiten Fußball-Bundesliga erstmals gewonnen - und zwar deutlich. Am zweiten Spieltag setzte sich das Team von Trainer Dieter Hecking 4:0 (2:0) beim 1. FC Nürnberg durch. Jeremy Dudziak (12. Minute), Sonny Kittel (30.), Khaled Narey (72.) und Tim Handwerker per Eigentor (81.) erzielten die Treffer.

Es war ein überzeugender Auftritt der Hamburger, die sich in der Vorwoche noch zu einem späten Remis gegen den SV Darmstadt zitterten. Gegen den Bundesliga-Absteiger aus Nürnberg durfte das Team dagegen früh jubeln: St.-Pauli-Zugang Dudziak brachte den HSV mit einem platzierten Schuss aus knapp 20 Metern in Führung. Auch Neuverpflichtung Kittel (vom FC Ingolstadt gekommen) traf aus der Distanz - wenn auch mit etwas Glück. Bei seinem Freistoßtreffer spekulierte der ehemalige HSV-Keeper Christian Mathenia auf die falsche Ecke und reagierte dann zu spät.

Mit sieben Zugängen in der Startelf blieb Hamburg auch in der zweiten Hälfte die gefährlichere Mannschaft. Bei einer Großchance des eingewechselten Khaled Narey verhinderte Mathenia noch mit einem starken Reflex das 0:3 (68.), vier Minuten später war der Torwart aber chancenlos. Das 4:0 kam nach einer sehenswerten Kombination zwischen Kittel und Adrian Fein (Leihgabe vom FC Bayern U23) zustande, am Ende der Aktion lenkte Handwerker eine scharfe Hereingabe von Fein ins eigene Tor.

Der HSV ist nun Dritter, Nürnberg steht mit weiter drei Punkten im Tabellenmittelfeld. Angeführt wird die zweite Liga vor ihrer ersten Unterbrechung vom Karlsruher SC und Erzgebirge Aue (jeweils sechs Punkte). Am kommenden Wochenende findet die erste Runde des DFB-Pokals statt: Nürnberg trifft im Auswärtsspiel auf Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt (9. August), die Hamburger müssen zum Drittligisten Chemnitzer FC (11. August). In der Vorsaison war der HSV erst im Pokal-Halbfinale an RB Leipzig gescheitert.

1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:4 (0:2)

0:1 Dudziak (12.)

0:2 Kittel (30.)

0:3 Narey (72.)

0:4 Handwerker (81., Eigentor)

Nürnberg: Mathenia - Margreitter, Erras, Sörensen - Sorg, Behrens, Jäger (36. Ishak), Handwerker - Medeiros (69. Kerk), Robin Hack (69. Palacios), Dovedan

Hamburg: Heuer Fernandes - Gyamerah, Gideon Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Hunt, Dudziak (75. Kinsombi) - Jatta (64. Narey), Hinterseer, Kittel (82. Jairo)

Schiedsrichter: Osmers

Gelbe Karten: Handwerker / Dudziak

Zuschauer: 44.497