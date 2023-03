In den Auswärtsspielen in Heidenheim (3:3) und Karlsruhe (2:4) hatten sich die Hamburger in den ersten Hälften als defensivschwach gezeigt und jeweils drei Gegentore kassiert. Das war in Düsseldorf zunächst anders, denn der HSV führte früh, als Laszlo Benes einen Foulelfmeter im Nachschuss verwandelte (5. Minute).