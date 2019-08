Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat seine Auswärtsmisere beendet und nach 30 vergeblichen Versuchen wieder ein Liga-Spiel in der Fremde gewonnen. Beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden setzte sich Hannover 3:0 (1:0) durch. Vor 5607 Zuschauern trafen Marvin Ducksch (28. Minute, 76./Handelfmeter) und Florent Muslija (57.). Während sich Hannover mit dem erstem Sieg der Saison ins Mittelfeld schob, wartet Wiesbaden auch nach dem dritten Saisonspiel weiter auf den ersten Punktgewinn.

VfB Stuttgart - FC St. Pauli 2:1 (0:1)

Der VfB Stuttgart hat nach einer enttäuschenden Vorstellung mit viel Glück und einem späten Treffer gegen den FC St. Pauli gewonnen. Der eingewechselte Nicolás González traf in der 90. Minute zum Sieg für die Schwaben, die nun mit sieben Punkten ebenso viele Zähler auf dem Konto haben wie Tabellenführer Hamburger SV. Kapitän Marc Oliver Kempf hatte in der 60. Minute zunächst den Ausgleich erzielt, nachdem der starke Mats Möller Daehli die Gäste aus Hamburg in der ersten Halbzeit in Führung geschossen hatte (18.). St. Pauli wartet nach der Niederlage weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt mit nur einem Punkt erst einmal im Tabellenkeller.

Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue 3:1 (1:0)

Bielefeld ist im dritten Anlauf der erste Sieg in der neuen Saison gelungen. Die Arminia setzte sich gegen Aue durch und verhinderte den möglichen Sprung der zuvor zweimal siegreichen Sachsen an die Tabellenspitze. Joakim Nilsson brachte die Hausherren bei seinem Liga-Debüt in Führung (21.). Kapitän Fabian Klos erhöhte auf 2:0 (61.), Andreas Voglsammer sorgte per Foulelfmeter (85.) für die Entscheidung. Den Gästen gelang nur der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Christoph Daferner (76.).