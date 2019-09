Holstein Kiel - Hannover 96 1:2 (0:1)

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat gegen Holstein Kiel den zweiten Saisonsieg eingefahren und sich einen Vorsprung von drei Punkten auf den Relegationsplatz erspielt. Den Grundstein dafür legte ein Ex-Kieler: In der 43. Minute brachte Marvin Ducksch die Niedersachsen in Führung. Zuvor hatte Holstein-Verteidiger Hauke Wahl eine Hereingabe unglücklich per Kopf verlängert. Cedric Teuchert erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 für das Team von Mirko Slomka (52. Minute).

Auch unter Interimstrainer Ole Werner, der die Mannschaft zu Wochenbeginn von André Schubert übernommen hatte, ließen die Kieler die Spielfreude und die Torgefahr der letzten beiden Spielzeiten vermissen. Erst nach dem 0:2 wurden die Gastgeber in der Offensive aktiver, schafften durch einen Kopfball von Lee Jae-Sung jedoch lediglich den Anschluss (63.). Für den Koreaner war es das vierte Saisontor. Mit fünf Punkten aus sieben Spielen verbleiben die Kieler auf dem Relegationsplatz 16.

1. FC Heidenheim - SV Darmstadt 98 1:0 (0:0)

Der 1. FC Heidenheim arbeitet nach einem durchwachsenen Start in die Saison weiter an der Trendwende: Dem 3:0-Erfolg in der Vorwoche gegen Holstein Kiel folgte im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 ein 1:0 (0:0). Dank der drei Punkte gelang Heidenheim in der Tabelle der Sprung auf den vierten Platz.

In einer chancenarmen Partie war es ein Konter, der die Hausherren in Front brachte: Robert Leipertz erwischte Darmstadt-Torhüter Florian Stritzel mit einem Außenristschuss auf dem falschen Fuß (59.), nachdem die Heidenheimer den Ball in der eigenen Hälfte gewonnen und schnell umgeschaltet hatten. Auch für Leipertz war es der vierte Treffer in der laufenden Spielzeit: Der Offensivmann teilt sich den Spitzenplatz der Torjägerliste in der 2. Bundesliga mit Lee und fünf weiteren Spielern.