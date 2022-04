Im Aufstiegskampf fiel der FC St. Pauli in den vergangenen Wochen durch Inkonstanz auf. Kaum einmal konnten die Hamburger zwei Spiele in Serie gewinnen, zuletzt gab es eine Niederlage in Rostock und ein Remis gegen Werder Bremen. Auch gegen den SV Sandhausen tat sich St. Pauli schwer, gegen eine tiefe Abwehrreihe wurde der Favorit nur selten gefährlich. Bis Guido Burgstaller im Strafraum von Sandhausens Dario Đumić zu Fall gebracht wurde und Schiedsrichter Dr. Felix Brych nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter entschied: Burgstaller selbst verwandelte mit einem Chip in die Mitte (39.).

Im zweiten Durchgang hatte St. Pauli die Chance, zu erhöhen. Nach starker Vorarbeit von Burgstaller, der einen Schuss antäuschte und stattdessen durchsteckte, scheiterte Marcel Hartel an Keeper Patrick Drewes (49.). Erst dadurch bekam Sandhausen die Chance auf den Ausgleich, die Janik Bachmann in der ersten Minute der Nachspielzeit per Kopfball nach einer Ecke nutzte. St. Pauli schiebt sich durch den Punkt zwar auf Rang zwei, könnte durch Siege von Bremen und Darmstadt, die beide am Sonntag spielen (13.30 Uhr), aber erstmals seit dem 23. Spieltag von den Aufstiegsplätzen rutschen.

Sonne und milde Temperaturen werden gemeinhin als perfekte Bedingungen für ein Fußballspiel beschrieben. Hannovers Niklas Hult dürfte das nach diesem Samstagmittag anders sehen. Bei bestem Frühlingswetter im Spiel gegen Fortuna Düsseldirf blickte der Verteidiger in der 16. Minute bei einem weiten Befreiungsschlag offenbar direkt in die Sonne, irrte als letzter Mann umher und ließ den Ball durch. Den durchgestarteten Stürmer Rouwen Hennings konnte Hult nur mit einem Foul stoppen. Nach seinem Platzverweis gestikulierte Hult an der Seitenlinie in Richtung Himmel.

Vor dem Platzverweis hatte Hannover das Spiel größtenteils bestimmt, Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier parierte zweimal stark gegen Schüsse von Sebastian Kerk (9.) und Dominik Kaiser (11.). Danach konnte Hannover zumindest einen Punkt sichern und steht damit weiter sieben Punkte vor dem Relegationsplatz.

Sandhausen und Hannover ließen Punkte. Umso größer war der Frust bei Dynamo Dresden in der Nachspielzeit, dass Morris Schröter eine der größten Chancen seines Teams vergab, weil er etwas zu lange zögerte. Gegen Holstein Kiel hatte zuvor vor allem Kiels Kwasi Okyere Wriedt für Gefahr gesorgt, bereits in der ersten Minute scheiterte er mit einem wunderbaren Schlenzer an der Latte. Kiel, das als Elfter mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang noch nicht gerettet ist, hält Dresden zumindest auf Abstand. Dresden muss in den verbleibenden vier Spielen sechs Punkte für den direkten Klassenerhalt aufholen.