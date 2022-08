Nach zehn Minuten waren die Tore in Heidenheim bereits gefallen: Zunächst brachte Tim Kleindienst die Heidenheimer im Anschluss an einen Freistoß in Führung (3. Minute), dann konterte Bielefelds Robin Hack mit einem sehenswerten Fernschuss (10.). Im Anschluss verlor die Partie rund um beide Strafräume an Tempo. Heidenheim schien dem Sieg zum Schluss näher, Kevin Sessa scheiterte mit zwei guten Chancen zunächst am Außenpfosten (57./58.), Arminias Frederik Jäkel musste mit Gelb-rot vom Platz (75.).