Zweite Liga Holstein Kiel trennt sich von Trainer Schubert

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer André Schubert getrennt. Das gab der Klub bekannt. Unter dem 48-Jährigen konnten die Holsteiner nur eins ihrer ersten sechs Spiele in dieser Zweitligasaison gewinnen. Ein Nachfolger für den Coach steht noch nicht fest. Am Samstag hatte Kiel 0:3 beim 1. FC Heidenheim verloren.

"Für unsere Entscheidung waren nicht vorrangig die durchwachsenen Ergebnisse ausschlaggebend", wird Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth in einem Klub-Statement zitiert: "Uns war bewusst, dass es nach einem so großen personellen Umbruch nicht leicht wird, innerhalb kürzester Zeit eine homogene Einheit auf und neben dem Platz zu formen. Das Präsidium ist nach gemeinsamer Analyse der sportlichen Situation jedoch nicht mehr davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele erreichen können."

Schubert hatte im Sommer den Job von Tim Walter übernommen, der seit Beginn der neuen Saison als Coach des VfB Stuttgart tätig ist. Unter Walter hatte Kiel im Vorjahr Platz sechs erreicht. Schubert war zuvor Trainer von Eintracht Braunschweig gewesen und hatte dort den Klub vor dem Abstieg in die Regionalliga gerettet. Trotz eines Vertrags bis 2021 verließ Schubert die Eintracht aber vorzeitig; damals kursierten Gerüchte, es habe Unstimmigkeiten zwischen Schubert und Teilen der Mannschaft gegeben.

In seiner Trainerkarriere war Schubert zudem für den SC Paderborn, FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach tätig.