Der Hamburger SV hat das erste Heimspiel der Saison verloren. In der Partie gegen Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga verlor der Aufstiegsfavorit durch ein Tor von Kevin Schumacher in der Nachspielzeit 0:1 (0:0) und steht damit nun mit drei Punkten nach zwei Spieltagen auf Tabellenplatz acht.