Jahn Regensburg – Hamburger SV 2:2 (1:0)

Der Hamburger SV muss sich gegen Jahn Regensburg mit einer Punkteteilung begnügen: Auswärts spielte die Mannschaft von Dieter Hecking trotz großer Ballbesitzvorteile nur 2:2.

Lange Zeit hatte es sogar nach einer Niederlage für die Hamburger ausgesehen: Sebastian Stolze hatte Regensburg in Hälfte eins in Führung gebracht (29. Minute). Die spielerisch stärkeren Gäste mussten lange warten, ehe sich ihre Feldüberlegenheit auch in Toren niederschlug. Spät drehten zunächst ein Eigentor von Regensburgs Sebastian Nachreiner (72.) und ein Linksschuss von Kapitän Aaron Hunt (75.) die Partie zugunsten des HSV.

Doch die Schlusspointe gehörte den Regensburgern: Der eingewechselte Andreas Albers (85.) rettete seiner Mannschaft einen Punkt, nachdem die Hamburger Defensive einen langen Ball der Gastgeber nicht hatte klären können. Der HSV bleibt mit 17 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, Regensburg klettert mit acht Zählern vorübergehend auf Rang 13.

Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim 1:1 (1:0)

Punkteteilung im Südwest-Duell: Aufsteiger Karlsruhe und der 1. FC Heidenheim trennen sich 1:1. Den Führungstreffer der Gastgeber durch Philipp Hofmann (21.) glich Heidenheim-Kapitän Marc Schnatterer kurz nach der Pause aus (53.). Damit bleiben beide Teams in der Tabelle eng beieinander: Heidenheim steht mit zwölf Punkten zwischenzeitlich auf dem vierten Platz, der KSC belegt mit elf Zählern Rang sieben.

VfL Bochum – SV Darmstadt 98 2:2 (2:1)

Trotz seines Torjägers Silvère Ganvoula wartet der VfL Bochum auch nach acht Spieltagen weiter auf den ersten Saisonsieg. Im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 gelang dem Tabellen-17. nur ein 2:2. Dabei hatten die Bochumer lange geführt: Nach einem Strafstoßtor Ganvoulas (10.) konnte Immanuel Höhn (13.) ausgleichen, den zweiten Treffer Ganvoulas (25.) konterte Darmstadts Marcel Heller erst kurz vor Schluss (85.). Die Darmstädter bleiben in der Tabelle auf Platz 15.