2. Bundesliga Regensburgs Torhüter legt späten Ausgleich per Kopf auf

1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg 1:1 (1:0)

Freistoß Johannes Geis, Kopfballtreffer Hanno Behrens - der Nürnberger Führungstreffer in der 38. Minute war die Belohnung für eine überlegene Leistung der Gastgeber in der ersten Hälfte. Nürnberg spielte fortan defensiver und setzte auf Konter. Doch weil sie diese nicht sauber ausspielten, kam der Jahn immer besser in die Partie und erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den kuriosen Ausgleich: Eine Ecke verlängerte Regensburgs Torhüter Alexander Meyer an der Kante des Fünfmeterraums per Kopf zu Jan-Marc Schneider, der am langen Pfosten aus kurzer Distanz zum 1:1 traf.

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli 1:0 (0:0)

Nach der enttäuschenden 0:1-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 hatte St.-Pauli-Trainer Jos Luhukay seiner Mannschaft für die Partie in Heidenheim ein frisches Gesicht verpasst: Die Gäste traten mit acht neuen Spielern in der Startelf an.

Trotz der vielen Umstellungen agierte der FCSP strukturierter als die Gastgeber. Diese taten sich enorm schwer und mussten bis zur 59. Minute auf ihre erste gefährliche Aktion warten. Diese führte aber prompt zum 1:0: Eine an den Elfmeterpunkt geschlagene Ecke von Marc Schnatterer verwertete Norman Theuerkauf per Flachschuss. St. Pauli spielte fortan offensiver, aber ohne klare Gelegenheiten. Heidenheim ist nun Fünfter, St. Pauli rutscht auf den zwölften Platz ab.

VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth 0:0

Viele Fouls und wenige spielerische Höhepunkte sahen die Zuschauer an der Bremer Brücke. Osnabrück setzte dabei seine in dieser Saison gezeigten Leistungen fort: hinten sicher (mit neun Gegentreffern die beste Abwehr der zweiten Liga), vorne harmlos (zehn Tore, niemand hat weniger). Folgerichtig blieb es beim 0:0. Osnabrück ist vor der abschließenden Partie des Spieltags zwischen Sandhausen und Wehen nun 14., Fürth hat den siebten Rang inne.