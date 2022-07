Martin Kind gibt nicht so schnell auf. Am Mittwochabend war der langjährige Vereinsboss von Hannover 96 als Geschäftsführer der Profifußball-Gesellschaft »mit sofortiger Wirkung aus wichtigen Gründen« abgesetzt worden. Nun teilte die Hannover 96 GmbH&Co. KGaA mit, dass der 78-Jährige seine Abberufung rechtlichen prüfen lassen will.