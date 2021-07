SPIEGEL-Rangliste zum Auftakt der 2. Bundesliga Das sind die Favoriten auf den Aufstieg

Am Abend eröffnen Schalke 04 und der HSV die Zweitliga-Saison, beide kämpfen um die Rückkehr in die Bundesliga. Wie stehen ihre Chancen? Wie kommt Werder im Unterhaus zurecht? Und was ist den Aufsteigern zuzutrauen?