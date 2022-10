Paderborn, mit der besten Offensive der Liga, lief immer wieder an, hatte aber Probleme sich gegen sicher stehende Braunschweiger entscheidend durchzusetzen. Auch Standards, wie der Freistoß durch Florent Muslija (63.), brachten nichts ein.

Am Ende konterte Braunschweig gefährlich. SCP-Abwehrmann Jannis Heuer musste Luc Ihorst mit einer Grätsche vom Torschuss abhalten (82.). So blieb Paderborn zum ersten Mal in der Saison ohne eigenen Treffer und verpasst es, an Darmstadt 98 an der Tabellenspitze vorbeizuziehen.