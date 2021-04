2. Fußball-Bundesliga St. Pauli leistet Schützenhilfe, der HSV nutzt das nur bedingt

Der HSV schickt sich weiter an, zum dritten Mal in Folge den Aufstieg zu verspielen. In Regensburg gab es nur ein Unentschieden. Die Hamburger schlagen somit nur wenig Kapital aus Fürths Niederlage beim Stadtrivalen.