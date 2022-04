Der Gewinner des Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga heißt Darmstadt 98. Die Hessen setzten sich am Böllenfalltor hochverdient 6:0 (4:0) gegen Erzgebirge Aue durch. Luca Pfeiffer (16. Minute), Tim Skarke (18.) und Braydon Manu (19.) entschieden die Partie in nur vier Minuten, ein zweiter Treffer Skarkes (39.) baute die Führung noch vor der Pause aus. Mathias Honsak traf zum 5:0 (74.), Tobias Kempe zum Endstand (90.).

Während die Veilchen erstmals seit der Saison 2014/15 wieder in die dritte Liga absteigen, haben die Darmstädter beste Chancen, in die Bundesliga zurückzukehren: Weil Werder Bremen am Vortag trotz 2:0-Führung sein Heimspiel gegen Holstein Kiel verlor, zog Darmstadt durch den Sieg in der Tabelle an den Bremern vorbei auf Platz zwei und hat bei Punktgleichheit ein um sechs Treffer besseres Torverhältnis.