Tietz entscheidet die Partie

Erneut Schleusener und im Nachschuss Malik Batmaz (26.) verpassten das 2:0 für die Gastgeber. Der Treffer fiel auf der Gegenseite: Wieder nach einer Ecke stand dieses Mal Patric Pfeiffer perfekt in der Luft und glich per Kopfball aus (49.). In der Folge verpassten beide Teams zunächst das entscheidende Tor – bis die Gäste kurz vor Schluss doch noch zuschlugen. Phillip Tietz traf in der 88. Minute zum in dieser Phase überraschenden Siegtreffer.