SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV 1:1 (0:0)

Gegen den Tabellenletzten der 2. Fußball-Bundesliga verspielte der HSV drei Punkte in der Nachspielzeit. Zwar dominierte Hamburg das Spiel von Beginn an, kam aber kaum zu klaren Chancen. Erst nach der Pause traf David Kinsombi (48. Minute) nach einem Fehler von Wiesbadens Torwart Lukas Watkowiak. Nach Rot gegen Stefan Aigner nach Videobeweis wegen einer Tätigkeit (57.) spielten die Gäste in Überzahl. Dennoch kassierten die Hanseaten durch Törles Knöll den späten Ausgleich (90.+1).

Von den vergangenen acht Pflichtspielen hat der HSV nur drei gewonnen. Dennoch bleibt der Klub Tabellenführer.

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden 3:1 (2:0)

Der Tabellendritte ging gegen die Gäste aus Dresden früh in Führung: Nach einer Ecke von Philipp Klement kam Kapitän Marc-Oliver Kempf völlig frei zum Schuss. Der Dresdner Brian Hamalainen scheiterte mit seinem Rettungsversuch auf der Linie (3.). Santiago Ascacíbar erhöhte noch vor der Pause (38.). Moussa Koné verkürzte per Foulelfmeter nach Videobeweis (51.). Der eingewechselte Silas Wamangituka brachte die Entscheidung (84.). Für die Sachsen ist es die fünfte Liga-Niederlage in Folge.

Arminia Bielefeld - Holstein Kiel 2:1 (1:0)

Vier Tage nach der erfolglosen Aufholjagd beim 2:3 im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04 schreibt Arminia seine Erfolgsgeschichte in der Bundesliga weiter. Zwar taten sich die Bielefelder gegen defensivstarke Kieler schwer, doch ein Foulelfmeter, den Fabian Klos zu seinem achten Saisontreffer verwandelte, brachte das 1:0 (33.). Emmanuel Iyoha glich aus (68.). Für die Entscheidung sorgte Andreas Voglsammer mit seinem siebten Tor (73.).

Vor dem Anpfiff hatten die Ostwestfalen ihre Fans aufgerufen, ihr über Nacht vermutlich von Neonazis verdrecktes Stadion vom "braunen Schmutz" zu säubern.