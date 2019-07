Platz 9: 1. FC Heidenheim

Der Klub aus der 50.000-Einwohner-Stadt in Ostwürttemberg geht in sein sechstes Zweitliga-Jahr. In der Saison 2018/2019 war zwischenzeitlich sogar der Bundesliga-Aufstieg möglich gewesen, am Ende sprang der fünfte Platz heraus. Und nun? Trainer Frank Schmidt, der in Heidenheim bereits seit zwölf Jahren das Sagen hat, verlor mit Robert Andrich (Union Berlin) und Nikola Dovedan (Nürnberg) zwei seiner Stammspieler. Ansonsten blieb die Mannschaft um Kapitän Marc Schnatterer (Foto) aber zusammen und wurde eher in der Breite verstärkt. Heidenheim wird nicht in den Abstiegskampf rutschen, aufgrund der starken Konkurrenz wird es aber auch nicht so weit nach oben gehen wie in der vergangenen Saison.