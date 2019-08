Absteiger VfB Stuttgart hat bereits am zweiten Spieltag der Zweitligasaison den ersten Dämpfer erhalten. Beim 1. FC Heidenheim führte das Team lange 2:0, spielte am Ende jedoch nur 2:2 (0:0).

Bereits zum Ende der ersten Halbzeit konnte Gastgeber Heidenheim den VfB Stuttgart überrumpeln, vorerst blieb ein Treffer für den Außenseiter jedoch aus. Nach einem ersten Durchgang, den der Erstliga-Absteiger dominierte, hatte Robert Leipertz kurz vor der Pause die große Chance zur Heidenheimer Führung, verfehlte jedoch das Stuttgarter Tor (40. Minute).

Nachdem der VfB früh in der zweiten Halbzeit seine Überlegenheit nutzte und durch Hamadi Al Ghaddidioui in Führung ging (52.), erzielte Holger Badstuber wenig später das 2:0 (57.). Ab der 70. Minute setzte Heidenheim dann zum nächsten Versuch an, dem Spiel eine neue Wendung zu geben.

Das Team von Trainer Frank Schmidt wurde offensiver und belohnte sich. Leipertz machte seinen Fehlschuss aus dem ersten Durchgang wieder gut und erzielte den Anschlusstreffer (78.). Dann lenkte Stuttgarts Marc-Oliver Kempf einen Schuss von Niklas Dorsch per Kopf zum Ausgleich über den eigenen Torwart hinweg (84.).

In der Nachspielzeit hatten beide Teams noch Chancen, doch zunächst traf der gerade eingewechselte VfB-Angreifer Mateo Klimowicz, Sohn des ehemaligen Wolfsburg-Angreifers Diego, nur den Pfosten (90.+1), dann schoss Timo Beermann auf der Gegenseite aus guter Position knapp über die Latte (90.+4).