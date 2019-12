Der VfB Stuttgart hat in der 2. Bundesliga mit einem 3:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg geholt. Der Bundesligaabsteiger steht punktgleich mit dem Tabellenzweiten Hamburger SV wieder auf dem Relegationsplatz, dort stehen am anderen Ende der Tabelle die Nürnberger. Der Club ging durch Michael Frey in Führung (10. Minute), nach der Pause trafen für den VfB Silas Wamangituka (58.), Mario Gomez (59.) und Philipp Förster (72.).

Die Nürnberger nutzten gleich ihre erste Torchance. Johannes Geis gewann an der Strafraumgrenze ein Kopfballduell, blieb verletzt liegen, wurde aber unfreiwillig zum Vorlagengeber. Denn Borna Sosa unterschätzte die Bogenlampe, deshalb konnte Frey den Ball freistehend annehmen und ließ Ersatztorwart Fabian Bredlow mit einem harten Schuss unter die Latte keine Abwehrchance.

Gomes im Abseits, Teil zwei

Der VfB brauchte einige Minuten, um zurück ins Spiel zu finden. Doch Mitte der ersten Hälfte wurden die Gastgeber dominanter - der vermeintliche Ausgleichstreffer wurde ihnen jedoch zweimal aberkannt. Bei Wataru Endos Treffer aus kurzer Distanz (28.) schritt der Video-Assistent ein, weil Gomez in der Entstehung FCN-Kapitän Hanno Behrens gefoult haben soll. Eine strittige Entscheidung, denn ein klarer Fehler von Schiedsrichter Robert Schröder lag nicht vor. Sechs Minuten später traf Gomez spektakulär im Liegen mit dem Kopf, doch der Stürmer stand zuvor knapp im Abseits.

Bei Gomez wurden Erinnerungen an den vergangenen Spieltag wach, als er bei der 1:2-Niederlage in Sandhausen drei Tore aus Abseitsposition erzielt und im Anschluss seine Abneigung gegen den Videobeweis zum Ausdruck gebracht hatte. Doch diesmal blieb dem VfB noch genug Zeit - für eine eigene Reaktion und für eine VAR-Entscheidung zugunsten der Stuttgarter. Nach einem Eckball in der zweiten Hälfte bekam Schiedsrichter Schröder ein Signal aus Köln, weil Nürnbergs Enrico Valentini der Ball an den Ellbogen gesprungen war. Hartmann gab Elfmeter, den der eingewechselte Wamangituka verwandelte.

Stuttgart legte schnell nach und im fünften Versuch in Folge durfte auch Gomez seinen Jubel bis zum Anstoß ausleben. Der ehemalige Nationalspieler wurde im Strafraum freigespielt und schoss flach ins rechte Eck. Die Nürnberger, bei denen die Verpflichtung von Trainer Jens Keller bisher nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht hat, hatten durch Felix Lohkemper zwar noch die Chance zum Ausgleich (67.), doch letztlich hatte der FCN nichts mehr entgegen zu setzen. Als der VfB nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schnell umschaltete und Förster die Vorlage von Gomez per Beinschuss gegen Torhüter Dornebusch nutzte, war das Spiel entschieden.

VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 3:1 (0:1)

0:1 Frey (10.)

1:1 Wamangituka (58.)

2:1 Gomez (59.)

3:1 Förster (72.)

VfB: Bredlow - Stenzel, Philipps, Badstuber, Sosa - Castro, Endo, Ascacibar - Didavi (46. Wamangituka), Gomez (81. Al Ghaddioui), Förster

FCN: Dornebusch - Valentini, Sörensen, Mühl, Handwerker - Jäger - Schleusener (71. Kerk), Behrens, Geis (61. Petrak), Lohkemper - Frey

Schiedsrichter: Schröder

Gelbe Karten: Sörensen

Zuschauer: 48.941